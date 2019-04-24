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В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов

Происшествия

Ранее он являлся главой одного из районов республики

Казань, 24 апреля 2019, 10:01 — REGNUM  В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов. Сегодня следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения, сообщает «Реальное время».

Отмечается, что расследуемое уголовное дело связано с периодом работы Касымова на посту главы администрации Бугульминского района в 2010—2014 годах.

ИА REGNUM напоминает Касымов в Госсовете республики является заместителем Комитета по бюджету, налогам и финансам. Представляет партию «Единая Россия».

До руководства районом возглавлял «Бугульминские электрические сети», филиал «Татэнерго». Депутатом Госсовета стал в октябре 2014 года.

Согласно декларации о доходах, в 2018 году Касымов заработал 3,173 млн рублей, супруга — 4,359 млн рублей.

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Коррупция и борьба с ней
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