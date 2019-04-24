В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей

Красногорск, , 10:35 — REGNUM В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей. Об этом сообщило Главное управление Следственного комитета России по Московской области.

Ранее судимый мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие и суд установили, что в июле 2013 года мужчина обманным путем заманил в лес ранее знакомого мальчика 2000 года рождения, где совершил преступление против его половой неприкосновенности. Ребёнок не сразу сообщил о случившемся, поэтому преступление оставалось безнаказанным.

Затем в июне 2017 года преступник познакомился и вступил в разговор с компанией подростков в электричке. После этого он обманным путем заманил двух мальчиков 2003 и 2004 годов рождения в нежилое строение, закрыл дверь на засов изнутри, заблокировав путь к выходу. Там он совершил преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Напомним, ранее Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о пожизненном срок для педофилов.

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