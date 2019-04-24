Волонтёры: в Красноярском крае с начала апреля из дома сбежали 23 ребёнка

Красноярск, , 09:53 — REGNUM В Красноярском крае волонтёрам с начала апреля 2019 года пришлось искать более 20 детей. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».

«Апрель 2019 года для нашей организации выдался крайне тяжёлым… Поиски 23 детей… За месяц…» — говорится в сообщении.

Между тем, как передаёт «7 канал», дети сбегали из дома по разным причинам. Некоторые уходили, чтобы автостопом добраться до Красноярска и погулять в местном торгово-развлекательном комплексе. Вернуться домой к сроку они не успевали, поэтому родители начинали бить тревогу. В другом случае ребёнок потерял телефон и боялся возвращаться домой из-за возможного наказания. Кто-то убегает из дома из-за ссоры с родителями по причине плохих оценок. К счастью, детей, как правило, находят в течение суток.

Напомним, в Красноярске 22 апреля пропала 12-летняя девочка. Она не вернулась домой с прогулки.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД, поисковые мероприятия продолжались всю ночь. Девочку нашли, где она была, не уточняется. Полицейские лишь подчеркнули, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.