На Ямале девушку искусала индийская кобра

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:30 — REGNUM Жительницу ямальского Нового Уренгоя дома укусила очковая змея (индийская кобра). Девушка сейчас находится в городской больнице, сообщает ИА «Север-Пресс».

У девушки искусаны ядовитой индийской коброй обе руки. Если бы пострадавшей вовремя не вызвали скорую помощь, она могла бы умереть, ведь яд очковой змеи приводит к летальному исходу через 30 минут после попадания в организм человека. Медики сняли интоксикацию, провели антибиотикотерапию. Ямальские врачи проконсультировались у коллег из Москвы.

Выяснилось, что девушка выращивала очковую кобру дома. Зачем она держала в квартире опасную ядовитую змею в квартире, выясняют правоохранительные органы.