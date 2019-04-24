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На Ямале девушку искусала индийская кобра

Происшествия

Для спасения её жизни местным медикам пришлось консультироваться с московскими коллегами

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 24 апреля 2019, 09:30 — REGNUM  Жительницу ямальского Нового Уренгоя дома укусила очковая змея (индийская кобра). Девушка сейчас находится в городской больнице, сообщает ИА «Север-Пресс».

У девушки искусаны ядовитой индийской коброй обе руки. Если бы пострадавшей вовремя не вызвали скорую помощь, она могла бы умереть, ведь яд очковой змеи приводит к летальному исходу через 30 минут после попадания в организм человека. Медики сняли интоксикацию, провели антибиотикотерапию. Ямальские врачи проконсультировались у коллег из Москвы.

Выяснилось, что девушка выращивала очковую кобру дома. Зачем она держала в квартире опасную ядовитую змею в квартире, выясняют правоохранительные органы.

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Нападения животных
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