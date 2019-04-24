Режим ЧС введён в Чувашии из-за гибели озимых

Чебоксары, , 08:59 — REGNUM В Чувашии введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стала массовая гибель посевов озимых. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Ранее режим ЧС введён в 14 районах республики.

Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» действует в Чувашии с 23 апреля в связи с гибелью посевов озимых культуры. По данным минсельхоза республики, всего под урожай 2019 года посеяно 102,8 тыс. га озимых. Весной обследованы посевы на 80 тыс. га, погибшими признаны 59,9% (45,5 тыс. га). Наибольшая площадь гибели озимых посевов отмечена в хозяйствах Яльчикского (96,4% от площади сева), Алатырского (91,1%) и Ибресинского (84,6%) районов.

«Он введён в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений, — засухи почвенной в августе и сентябре 2018 года, низких температур воздуха при отсутствии снежного покрова во второй декаде ноября 2018 года, а также сочетания высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящего к выпреванию посевов озимых, повлекших на территории Чувашской Республики гибель посевов озимых сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении.

В органах власти разрабатывают план мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.

Режим ЧС действует также в 14 районах Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, республику нередко выделяли в числе лидеров по объёму страхования урожая — ранее власти заявляли, что ежегодно страхуется около 60% урожая. При массовой гибели урожая и режиме ЧС возмещение ущерба производится не только за счёт страховых компаний, но и федерального бюджета.

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