На Украине полицейские изъяли 300 кг героина

Киев, , 08:57 — REGNUM Сотрудники нацполиции Украины пресекли деятельность международного канала поставок наркотиков, заявил 24 апреля первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня ночью в результате удачной работы оперативниками департамента противодействия наркопреступности в столице нашего государства были задержаны иностранные граждане, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу больших объёмов героина», — сообщил чиновник.

Он отметил, что в ходе обысков полицейские обнаружили 300 кг героина. Аброськин пообещал раскрыть детали операции во время пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области был обнаружен склад, в котором хранились 600 кг героина. Примерную стоимость наркотика на чёрном рынке оценили в $50 млн.

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