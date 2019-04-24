Пожар на полигоне «Сабурово» в Подмосковье потушен, осталось тление

Москва, , 08:53 — REGNUM В Подмосковье потушен пожар на полигоне «Сабурово», сообщил 24 апреля в соцсети и.о. главы городского округа Щёлково Сергей Горелов.

«Огонь потушен. Есть локальное тление. Не более», — написал Горелов в Instagram.

По данным администрации округа, информация о возгорании мусора на полигоне «Сабурово» поступила на пульт оперативного дежурного 23 апреля около 20:00. К тушению возгорания были привлечены 48 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Ранее в МЧС отметили, что угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов возгорание не представляло.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 апреля Сергей Горелов был представлен правительству Московской области в качестве нового руководителя Щёлковского городского округа.

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