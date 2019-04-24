Алтайского чиновника осудили за мошенничество с деньгами транспортников

Бийск, Алтайский край, , 08:02 — REGNUM В Бийске вынесен приговор теперь уже бывшему начальнику городского транспортного отдела. Как сообщила сегодня, 24 апреля, корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, за совершение мошенничества с бюджетными средствами, предназначавшимися для компенсации транспортникам льготного проезда отдельных категорий граждан по единому проездному билету, начальник МУП «Городской транспортный диспетчерский центр» получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запретили занимать должности в органах власти сроком на два года.

Из материалов уголовного дела известно, что в 2015 году чиновник убедил подготовить документы о перечислении одному из индивидуальных предпринимателей, занимавшихся пассажироперевозками, компенсации в размере более 670 тысяч рублей, хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч рублей.

«После того, как деньги поступили на счет, чиновник сообщил предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы (630 тысяч рублей), которую впоследствии присвоил», — пояснила Людмила Рязанцева.

Ранее она извещала, что для оперативного сопровождения этого уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»), пришлось привлечь сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия чиновник своей вины не признал, в его личном деле обнаружены факты неоднократного привлечения его к дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений, как муниципального служащего.

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