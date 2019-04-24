Тропический циклон «Кеннет» угрожает Мозамбику и Танзании – эксперты

Мапуту, , 07:57 — REGNUM Тропический циклон «Кеннет» ударит по западному побережью Индийского океана, передает BBC Swahili со ссылкой на американскую метеорологическую службу AccuWeather.

По словам главного международного метеоролога AccuWeather Джейсона Николлс, циклон ударит по прибрежным областям Танзании и Мозамбика ночью или рано утром в пятницу, 26 апреля. Однако в океане «Кеннет» может потерять силу и вместо циклона на побережье обрушатся сильные дожди.

«Ливень может вызвать наводнения и оползни в районах Масаси и Тундуру в Танзании, а также в районах Маррупу и Монтепуэс в Мозамбике», — сообщается в заявлении AccuWeather.

Со своей стороны метеорологическое агентство Танзании (ТМА) предупредило о сильных дождях и волнении на море 26 апреля в областях Линди и Мтвара.