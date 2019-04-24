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ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

Луганск, 24 апреля 2019, 07:54 — REGNUM  За минувшие сутки украинские формирования семь раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 24 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Веселогоровка, Калиново и Фрунзе.

По Веселогоровке ВСУ выпустили 30 мин калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

Посёлок Калиново трижды обстреляли со стороны населённого пункта Троицкое, выпустив 15 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, а также использовав гранатомёты АГС. Позже Калиново обстреляли со стороны Попасной, выпустив пять мин калибра 82 мм и четыре заряда РПГ.

Посёлок Фрунзе обстреляли со стороны Крымского, выпустив восемь мин калибра 120 мм. В результате обстрелов никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ нанесли семь ударов по территории ЛНР, выпустив более 120 единиц боеприпасов.

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