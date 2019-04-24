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На Шри-Ланке задержаны 18 человек, подозреваемые в терроризме

Происшествия

В общей сложности было арестовано 58 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 апреля 2019, 07:52 — REGNUM  Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали 18 человек, подозреваемых в серии терактов, совершенных во время католической Пасхи, сообщает 24 апреля Geo TV.

Арестованные были схвачены во время ночных спецопераций, проводимых правоохранительными органами, которые получили чрезвычайные полномочия.

«На основании разведывательной операции мы провели обыск в трех местах, где арестовали 17 человек, еще один был задержан в другом месте», — говорится в заявлении силовых структур.

В настоящее время под стражей находятся 58 человек, подозреваемых в причастности к нападениям, жертвами которого стали уже 358 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке в результате серии взрывов погибли сотни человек, порядка 500 человек получили ранения. Ответственность за преступление взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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