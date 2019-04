Взрыв на химическом предприятии в Китае унес жизни троих человек

Хух-Хото, Китай, , 07:09 — REGNUM Три человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва на химическом предприятии в городе Уланчаб во Внутренней Монголии Китая, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел в 2:55 по местному времени на предприятии Dongxing Chemical Co. Ltd., принадлежащем компании Mongolia Yidong Group Corp. Ltd., сообщили местные власти. Все раненые в настоящее время проходят лечение в госпиталях. Правительство региона мобилизовало спасателей на поиск выживших и борьбу с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля десять рабочих задохнулись ядовитым дымом на фармацевтической фабрике в городе Цзинань провинции Шаньдун.

Читайте также: Десять рабочих задохнулись ядовитым дымом на фармацевтической фабрике в КНР

Читайте ранее в этом сюжете: «Закостенели»: в КНДР сменили военное руководство