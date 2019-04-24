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Взрыв на химическом предприятии в Китае унес жизни троих человек

Происшествия

Трагедия произошла во Внутренней Монголии на севере страны

Хух-Хото, Китай, 24 апреля 2019, 07:09 — REGNUM  Три человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате взрыва на химическом предприятии в городе Уланчаб во Внутренней Монголии Китая, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел в 2:55 по местному времени на предприятии Dongxing Chemical Co. Ltd., принадлежащем компании Mongolia Yidong Group Corp. Ltd., сообщили местные власти. Все раненые в настоящее время проходят лечение в госпиталях. Правительство региона мобилизовало спасателей на поиск выживших и борьбу с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля десять рабочих задохнулись ядовитым дымом на фармацевтической фабрике в городе Цзинань провинции Шаньдун.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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