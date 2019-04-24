В Эфиопии в национальном парке погибли 28 бегемотов – СМИ

Аддис-Абеба, , 07:12 — REGNUM Тела 28 бегемотов были обнаружены в национальном парке на юго-западе Эфиопии, передает CNN Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ от 21 апреля.

Бегемоты погибли в национальном парке Gibe Sheleko, в котором протекает река Гибе. Представитель администрации парка Бехирва Мега сообщил, что животные погибли в период с 14 по 21 апреля. Причины их гибели неизвестны.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), бегемоты находятся под угрозой исчезновения

Национальный парк реки Гибе был основан в 2011 году. По предварительным оценкам, в нем проживают около 200 бегемотов.