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В Эфиопии в национальном парке погибли 28 бегемотов – СМИ

Происшествия

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), бегемоты находятся под угрозой исчезновения

Аддис-Абеба, 24 апреля 2019, 07:12 — REGNUM  Тела 28 бегемотов были обнаружены в национальном парке на юго-западе Эфиопии, передает CNN Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ от 21 апреля.

Бегемоты погибли в национальном парке Gibe Sheleko, в котором протекает река Гибе. Представитель администрации парка Бехирва Мега сообщил, что животные погибли в период с 14 по 21 апреля. Причины их гибели неизвестны.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), бегемоты находятся под угрозой исчезновения

Национальный парк реки Гибе был основан в 2011 году. По предварительным оценкам, в нем проживают около 200 бегемотов.

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Охрана природы
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