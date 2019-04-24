Виновным в пожаре в новосибирском посёлке грозит уголовная ответственность

Новосибирск, , 07:00 — REGNUM Виновные в пожаре в посёлке Курундус Тогучинского района будут привлечены к уголовной ответственности, заявили в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По официальным данным, накануне, 23 апреля, предположительно из-за пала травы в посёлке сгорело семь строений, в том числе три частных жилых дома. Жертв нет, но пожарным пришлось отстаивать от огня около четырёхсот домов. Дознавателям ещё предстоит определить причину пожара и найти виновных, но отмечается, что есть свидетели произошедшего.

«К нарушителям применят самые жёсткие санкции, им грозит как административная, так и уголовная ответственность», — отметили в областной администрации.

Решено предложить ГУ МВД по Новосибирской области взять под особый контроль расследование ЧП в Тогучинском районе и довести следствие до логического конца. Главам администраций сельских поселений поручено провести внеочередные сходы граждан, убрать территорию от потенциально пожароопасного мусора и реагировать на любые нарушения противопожарной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на оперативном совещании 22 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил развернуть массированную информационную противопожарную кампанию, особенно в период майских праздников, и усилить профилактическую работу в районах.

За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 613 пожаров, большинство их которых — ландшафтные.

С 19 апреля начало пожароопасного сезона было установлено на территории 15 районов, а также в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в наукограде Кольцово; с 22 апреля на территории ещё 13 районов; с 26 апреля на территории Кыштовского и Северного районов.

На предупреждение и тушение лесных пожаров на территории Новосибирской области в предстоящем сезоне будет выделено более 115 млн рублей — за счёт средств областного и федерального бюджетов, а также лесопользователей.

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