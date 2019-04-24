В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

Екатеринбург, , 06:22 — REGNUM В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних. ЧП произошло вечером 23 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Прибывшие сотрудники скорой помощи помогли им на месте. Госпитализация не потребовалась.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку. Предстоит выяснить, насколько в учреждении соблюдались требования федерального законодательства, в какой мере соответствовала требованиям безопасности установка конструкции и были ли соблюдены при установке технические нормы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в кафе KFC, расположенном в торговом центре «Омега». На подростков упал рекламный щит. У них заподозрили лёгкие черепно-мозговые травмы.

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