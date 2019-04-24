Среда, 24 Апреля 2019 года
09:52:58 МСК

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

Происшествия

Прокуратура ведёт проверку

Екатеринбург, 24 апреля 2019, 06:22 — REGNUM  В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних. ЧП произошло вечером 23 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Прибывшие сотрудники скорой помощи помогли им на месте. Госпитализация не потребовалась.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку. Предстоит выяснить, насколько в учреждении соблюдались требования федерального законодательства, в какой мере соответствовала требованиям безопасности установка конструкции и были ли соблюдены при установке технические нормы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в кафе KFC, расположенном в торговом центре «Омега». На подростков упал рекламный щит. У них заподозрили лёгкие черепно-мозговые травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В торговом центре Екатеринбурга восемь человек придавило рекламным щитом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить