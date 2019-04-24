Магадан, Магаданская область, , 06:15 — REGNUM

На Колыме разгорелся скандал, связанный с деятельностью регионального штаба военно-патриотического клуба «Юнармия». Дети, которые посещают его, рассказали о том, что работающий с ними педагог допускал по отношении к ним сексуальные домогательства, грубость и нецензурную брань, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Беседу с ученицей преподавателя из «Юнармии» опубликовала газета «Магаданская правда». По словам семнадцатилетней девушки, преподаватель активно писал ей сообщения на телефон, даже когда она не отвечала. И убеждал вступить с ней в отношения.

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«Он знал мой возраст, там были все мои анкеты. Он мне как-то говорил: «Я хочу себе молодую, которая без опыта, не прожила еще жизнь», — я не знаю, зачем, — рассказала девушка. — Он сказал, что следил за мной на машине. Когда он мне это рассказывал, я подумала, что он какой-то маньяк. Он подталкивал меня к отношениям, чтобы я сама приняла это решение, убеждал, что это нормально».

В конце концов девушка решила записать на диктофон то, что говорил ей педагог:

«Отношения в рамках этого всего — это настолько скрытые отношения. Если тебе это надо, ты можешь просто мне в один момент сказать, написать, мы с тобой встретимся и всё будет как должно быть у мальчика с девочкой. Если у тебя нет в голове понимания, что такое мужчина, что такое девушка, и как они вообще взаимодействуют, это уже твои проблемы. Я чётко понимаю, как они взаимодействуют. Поэтому думай. Можешь мне смс прислать. Лучше, конечно, разговор, но не хватит смелости — можешь написать, я там дальше сам всё решу».

ИА «Весьма» публикует письмо подростков, бывших участников патриотического движения, адресованное герою России и секретарю Общественной палаты РФ Вячеславу Бочарову.

В нём рассказывается, что педагог допускал «склонение 17-летней девушки к интимной близости», и это был не единичный случай.

«Кроме этого, он позволяет себе материться при детях на собраниях, публично и грубо отчитывал школьников, если у них не получалось выполнить его поручение так, как бы ему хотелось», — пишут посещавшие «Юнармию» подростки.

Они также рассказали, что уже пытались уведомлять о поведении педагога взрослых: «начальник УДМ Юрий Белоусов говорит, что это всего лишь слухи, не обращает внимание на наличие аудиозаписи, и этот педагог по-прежнему работает с детьми. При этом через его «любимчиков» идёт распространение информации, что на него сами все вешаются, а он им отказывает и ему мстят».

В связи с поведением педагога, многие дети перестали посещать «Юнармию» в Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что военно-патриотическое российское общественное движение «Юнармия» активнее работает в различных сферах жизни детей и молодежи.

«Она («Юнармия») активнее работает в самых различных сферах жизни детей и молодёжи, поэтому вполне естественно, что всё больше и больше молодых людей она будет охватывать своим вниманием», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли привлечь юнармейцев к работе со сложными подростками.