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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Происшествия

Еще двое получили ранения

Москва, 24 апреля 2019, 05:48 — REGNUM  В районе Солнцево на западе Москвы в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичном ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание произошло в частном доме № 22 по улице Староорловской. Огнем была охвачена площадь около 80 квадратных метров. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Казани произошел пожар в одноэтажном доме. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. При осмотре пострадавшего здания были обнаружены тела трех взрослых человек и троих детей. По предварительной версии, причина возникновения пожара связана с электрической техникой.

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Пожары в жилых домах
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