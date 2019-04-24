В администрации Якутска обыскивают управление спорта

Якутск, , 05:44 — REGNUM В подразделении мэрии Якутска, курирующем спорт, идёт выемка документов. Обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Обыски у замглавы минздрава Якутии Вербицкой: Это напоминает 37-й год

News.Ykt.ru со ссылкой на собственные источники называет причиной обысков необходимость проверить деятельность управления спорта за 2016−2018 годы. Руководит этим подразделением Константин Бурцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля обыски проводились в кабинете заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой. По информации МВД РФ, поводом для них стало уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). По версии следствия, сотрудник минздрава превысила свои полномочия, повлияв на результат определения поставщика услуг в госзакупках.