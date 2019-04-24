Следователи выбрали «суровый срок» для экс-главы правления банка «Спурт»

Казань, , 04:25 — REGNUM Для бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчётности банка, обвинение запросило шесть лет колонии общего режима. Бывший банкир в рамках судебных слушаний ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, который возможен при согласии обвиняемого с предъявленными обвинениями и проходит по упрощенной схеме — без оценки и исследования доказательств. В деле Даутовой Вахитовским районным судом Казани сделан перерыв до 21 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, банк «Спурт» 21 июля 2017 года лишился лицензии после того, как ЦБ РФ выявил, что казанский банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски — участвовал в финансировании крупного инвестиционного проекта, который реализовывало подконтрольное Даутовой юрлицо. Финансовое состояние последнего оценили как критическое. Речь шла о АО «КЗСК-Силикон», которое должно было реализовать химпроект по производству метилхлорсиланов и продуктов их переработки, но из-за прекращения финансирования со стороны Внешэкономбанка, имевшего претензии по стоимости, строительство, он не был доведён до конца.

И АО «КЗСК-Силикон», и его «материнское» АО «КЗСК», где долю имела Евгения Даутова, оказались в сложном финансовом положении. На сегодня компания «КЗСК-Силикон», где правительству РФ принадлежит 48%, объявлена банкротом, а «КЗСК» — под внешним управлением, но на сегодня по нему также есть принятое решение о переходе к банкротству (оспаривается банком «Спурт»). Помимо этого, ВЭБ отдельным иском потребовал признать Евгению Даутову банкротом как физлицо, и в феврале 2019 года суд ввёл в отношении неё первый этап — реструктуризацию задолженности. Долг перед истцом у бывшего банкира составляет более 3,7 млрд рублей

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На момент отзыва лицензии банк «Спурт» занимал 183 место в банковской системе России по величине активов. Евгения Даутова, по последним открытым данным, имела в банке напрямую долю 10,16%, а через единолично принадлежащее ей ООО «Газ-маркет» — 19,84%.

На начало марта 2019 года банк имеет долги перед 2 495 кредиторами на общую сумму 12 193 601 000 рублей. В рамках дела о банкротстве «Спурта» были выявлены нарушения закона и возбуждены уголовные дела, обвиняемой по которым и проходит Даутова.

В начале декабря 2017 года ЦБ РФ отправил в компетентные органы заявления по пяти статьям уголовного кодекса, обнаружив хищение имущества «Спурта», которое проходило под видом выдачи кредитов. После рассмотрения данного заявления в середине февраля 2018 года Главное следственное управление Следкома России отказало в возбуждении уголовного дела, но позднее это постановление отменили и отправили на допроверку в Казань — в ГСУ МВД по РТ. Последнее 7 февраля 2018 года возбудило в отношении Даутовой уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ в связи со злоупотреблением полномочиями при выдаче кредитов юрлицам. В апреле банк признали потерпевшим, было подано ходатайство о наложении ареста на имущество экс-главы правления и имущество третьих лиц, полученное в результате совершения преступления. Арест был наложен.

В конце февраля 2018 года в СУ СК России по РТ конкурсный управляющий банка направил ещё одно заявление по обнаруженным фактам, в числе которых — хищение под видом приобретения прав требования к юрлицам, ненадлежащее погашение задолженности по кредитам, фальсификация отчётности банка. В середине апреля 2018 года в деле Даутовой появилась ещё одна статья. Обвинение бывшей главе правления предъявили 19 июля 2018 года, ей избрали в качестве меры пресечения домашний арест. Позднее в деле появились дополнительные эпизоды и обвинение в окончательной редакции было предъявлено 28 декабря 2018 года.

23 апреля 2019 года после оглашения обвинения в суде и просьбы следствия о шести годах колонии общего режима Евгения Даутова ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Данный порядок применяется при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и является упрощенной процедурой, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования и оценки доказательств. Сумма ущерба по уголовному делу составляет 2,89 млрд рублей. Суд продолжит заседания 21 мая, а заявленный обвинением срок уже окрестили суровым.