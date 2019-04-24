В Приамурье из-за врачебной ошибки женщина потеряла ребёнка

Благовещенск, , 04:38 — REGNUM В результате ошибки при диагностировании, беременная амурчанка оказалась в реанимации, провела 10 дней в коме и потеряла ребёнка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Приамурья возмущены нерасторопностью областной медицины: чтобы диагностировать смертельно опасное заболевание пациентке пришлось сменить одного лечащего врача на другого, но время было уже упущено, и женщина оказалась в реанимации областной больницы.

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«28 числа мне сделали кесарево, потому что стоял выбор: либо спасти мою жизнь, либо ничью вообще. Лялечка, конечно, не выжила. Сынок родился очень маленький, дышал на протяжении двух часов, а после умер. У меня же не останавливалось кровотечение, и хотели делать операцию по удалению матки, но врачи решили дать мне ещё один шанс. В этот же день мне поставили трубку, которая помогала мне дышать, сделали бронхоскопию», — рассказала пациентка.

В областном центре, рассказывает амурчанка, медики удивлялись: как можно было пропустить болезнь, ведь пневмония была в стадии разгара.

«Проведена внеплановая проверка по контролю качества и безопасности медицинской деятельности в части соблюдения медицинской организацией прав граждан в сфере охраны здоровья, порядка оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи. В ней выявлены нарушения медицинской организации порядка оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи. Выдано предписание на устранение выявленных нарушений», — рассказал депутат Циолковской гордумы Александр Быковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске разгорелся очередной медицинский скандал: в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как приехавший на вызов врач скорой помощи носком ботинка проверяет состояние лежащего человека. По мнению главного врача благовещенской станции скорой медицинской помощи Игоря Никишева, за виновником скандала никогда ранее не замечалось ничего подобного, и коллеги характеризуют его исключительно с положительной стороны. Тем не менее, этот случай станет предметом тщательного служебного расследования.