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Флоридец в костюме пасхального зайца устроил драку на улице

Происшествия

Он утверждает, что защищал женщину

Флоридец в костюме пасхального зайца устроил драку на улице
В костюме зайца

Орландо, США, 24 апреля 2019, 03:03 — REGNUM  Мужчина в костюме пасхального зайца устроил драку на улице возле ночного клуба в американском Орландо (штат Флорида), передает телеканал NBC News.

Очевидцам удалось запечатлеть произошедшее на видео, которое стало популярным в американском сегменте интернета.

Как сообщил сам «пасхальный заяц», неизвестный мужчина начал приставать к женщине, что и побудило его наброситься с кулаками на незнакомца. Очевидцы, как и сотрудники полиции, затруднились сообщить, что же стало причиной потасовки.

«Я увидел эту женщину и того парня, я просто стоял и смотрел на них. Потом я заметил, что он плюнул в женщину, а она начала бить его, поэтому я подошел и попытался помочь», — заявил «заяц».

Позднее выяснилось, что под личиной пасхального зайца скрывался 20-летний Антуан Макдональд. Телеканал Fox News выяснил, что Макдональд ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона и в настоящий момент находится в розыске за ограбление автомобиля в штате Нью-Джерси, совершенного им еще в сентябре 2018 года. Также «пасхальный заяц» привлекался к ответственности за автомобильные кражи, ограбления и рассылку угроз в соцсетях.

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Происшествия в США
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