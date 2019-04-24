Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 24 апреля 2019, 00:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Об этом 23 апреля сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской Академии наук.
Землетрясение произошло утром 24 апреля по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 108 километрах юго-западнее села Никольское на Командорских островах и в 206 километрах к юго-востоку от посёлка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье полуострова Камчатка. Очаг землетрясения находился на глубине 46 километров.
Уточняется, что энергетический класс землетрясения составил 10,8.
В населенных пунктах Камчаткого края землетрясение не ощущалось.