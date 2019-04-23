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Упавший под поезд на станции метро «Бауманская» мужчина скончался

Происшествия

Погибший был уроженцем Республики Марий Эл

Москва, 23 апреля 2019, 23:59 — REGNUM  Мужчина погиб в результате падения под колёса прибывающего поезда на станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил агентству «Москва» пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, после падения мужчины с жёсткого пути было снято напряжение. Пострадавшего извлекли с путей и передали медикам, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Сообщается, что погибший — 33-летний уроженец Республики Марий Эл. Сотрудники полиции опросили машиниста электропоезда и свидетелей произошедшего, запрошены записи с камер видеонаблюдения. Информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе столичной подземки сообщали, что движение поездов на Арбатско-Покровской линии было частично приостановлено из-за инцидента с пассажиром, однако подробности произошедшего не уточнялись.

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ЧП в метрополитене
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