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Землетрясение произошло в Тибете

Происшествия

Информация о жертвах и разрушениях не поступала

Пекин, 23 апреля 2019, 23:56 — REGNUM  В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 4:15 24 апреля по местному времени (23:15 23 апреля по московскому времени) в уезде Медог городского округа Ньингчи.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Напомним, Тибетское нагорье — самое большое по площади и высочайшее нагорье мира, имеющее площадь около 2,5 млн кв. км, среднюю высоту 4877 метров.

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Землетрясение в Китае
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