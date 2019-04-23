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На «синей» ветке метро Москвы остановились поезда из-за ЧП с пассажиром

Происшествия

Пассажир упал на рельсы на станции «Бауманская»

Москва, 23 апреля 2019, 21:59 — REGNUM  Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вечером 23 апреля было частично приостановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Как уточняется, движение было прекращено на участке от станции «Курская» до станции «Партизанская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В течение получаса движение было введено в график.

Подробностей о произошедшем инциденте в пресс-службе метрополитена не приводят. Между тем телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на столичную полицию сообщает, что на станции «Бауманская» на рельсы упал мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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ЧП в метрополитене
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