На «синей» ветке метро Москвы остановились поезда из-за ЧП с пассажиром

Москва, , 21:59 — REGNUM Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вечером 23 апреля было частично приостановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Как уточняется, движение было прекращено на участке от станции «Курская» до станции «Партизанская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В течение получаса движение было введено в график.

Подробностей о произошедшем инциденте в пресс-службе метрополитена не приводят. Между тем телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на столичную полицию сообщает, что на станции «Бауманская» на рельсы упал мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.