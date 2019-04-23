В больнице скончался один из пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме»

Набережные Челны, Татария, , 20:35 — REGNUM В больнице Набережных Челнов скончался один их пострадавших при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим». Он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщили ИА REGNUM в минздраве Татарии.

В настоящее время в Нижнекамской ЦРБ остаются пять человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Четверо пациентов в стабильном состоянии находятся в Республиканской клинической больнице. В отделении реанимации и интенсивной терапии РКБ остается один пострадавший. Двоих пострадавших самолетом санитарной авиации доставили в Уфу. Их состояние оценивается как тяжелое, стабильное, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя регионального минздрава. По его словам, трое пострадавших, доставленных в Уфу ранее, переведены из реанимационного отделения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на предприятии произошел 19 апреля, в результате которого пострадали 17 человек. Все пострадавшие являются сотрудниками двух подрядных организаций, пятеро — жители Башкирии.

На заводе по производству изопрена-манометра «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание во время ремонтных работ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

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