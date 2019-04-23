Дело индийских бизнесменов: Преследование выльется в международный скандал?

Москва, , 20:12 — REGNUM Уже не раз президент России Владимир Путин объявлял о курсе на смягчение «предпринимательских» статей в Уголовном кодексе, однако до сих пор недобросовестные конкуренты и представители правоохранительных органов устраняют бизнесменов с помощью уголовных преследований. Одним из наиболее скандальных примеров последнего времени может служить дело индийского бизнесмена Амита Шривастава. Уже 25 лет он работает и развивает фармацевтический бизнес в России, но после попытки взыскать крупный долг со своего партнёра, предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В результате уже в течение семи месяцев бизнесмен находится под домашним арестом, а 13 апреля его попытались без оснований заключить под стражу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 23 апреля в Москве состоялась конференция «Иностранный бизнес в России: кто «убивает» заграничных инвесторов», на которой журналистам разъяснили обстоятельства скандального дела.

Речь идёт о двух бизнесменах-однофамильцах Самире и Амите Шривастава, которых связывала многолетняя дружба и общее дело: Амит возглавлял российское представительство компании «Роутек» и занимался в том числе строительством фармацевтического завода в Тверской области, а его коллега является владельцем компании.

Во время строительства завода представительство столкнулось с финансовыми трудностями: самостоятельно деньги оно не зарабатывало, а головная компания на определённом этапе стала испытывать сложности в перечислении средств. Партнёры договорились о том, что Амит изыщет денежные средства и через счёт представительства направит их на выплату налогов и заработной платы сотрудникам представительства.

После того, как завод был построен, у Самира Шривастава перед своим коллегой скопился достаточно солидный долг — документально подтверждено порядка 60 млн рублей. Однако возвращать деньги партнёр не планировал — Самир уволил своего коллегу и отказал в выплате долгов.

В ответ Амит пригрозил судебным разбирательством, однако после обращения в арбитражный суд по этому же предмету в УВД по Юго-западному административному округу Москвы завели уголовное дело: Амита обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по ст. 159 ч. 4.

В итоге в сентябре 2018 года в отношении Амита была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, под которым он находился до апреля 2019 года. После многочисленных обращений к органам власти, Министерством внутренних дел была проведена проверка, по итогам которой в рамках этого дела были зафиксированы грубейшие нарушения.

11 апреля следователи УВД отменило постановление о привлечении Шривастава в качестве обвиняемого и меру пресечения в виде домашнего ареста, дело было передано в Следственный комитет. Правоохранители фактически признали ошибки в составлении процессуальных документов и неправомерность в привлечении Амита Шривастава в качестве обвиняемого. Однако вместо прекращения уголовного дела за этим последовала попытка посадить бизнесмена под стражу.

«Амита снова задерживают, отправляют в ИВС и Следственный комитет выходит с ходатайством в суд об избрании меры пресечения… в виде заключения под стражу! Раз человек семь месяцев сидит под домашним арестом и не признаётся в совершении преступления, что мы можем сделать? Бросить его в тюрьму, в СИЗО. Там, глядишь, сломается. Благо, суд, несмотря на все трения, избирает прежнюю меру пресечения, и Амит пока остаётся под домашним арестом», — заявил адвокат Амита Шривастава Ринат Мещеров.

«Я в своей практике видел многое, но когда прокуратура хочет настойчиво упрятать человека за решётку — это очень странно», — добавил он.

Согласно версии следствия, Амит передал денежные средства представительству компании для того, чтобы потом в судебном порядке их получить обратно. Именно эти действия были квалифицированы как мошенничество.

«Мы привыкли к тому, что мошенники пытаются деньги изъять, но ни в коем случае не через банковский счёт положить на счёт представительства! Зачем мошеннику класть деньги на счёт представительства, чтобы потом иметь проблемы с судом? Обвинение говорит о том, что Амит получал эти деньги за товар, который третье юридическое лицо поставило деловому партнёру. Якобы он наличными деньги получал за лекарства. Но в России наличные расчёты в столь крупных размерах между юридическими лицами строго запрещены. Это, однако, никого не смущает», — пояснил адвокат.

При этом сама компания, которая якобы выступила в качестве этого «третьего юридического лица в ходе допросов категорически опровергает передачу каких-либо средств.

Таким образом, ход разбирательства наглядно указывает на заинтересованность силовых органов в неблагоприятном для Амита Шривастава завершении дела, считает защитник: состава преступления фактически нет, имеет место обыкновенный гражданско-правовой спор, который, как ни парадоксально, параллельно с уголовным делом находится в рассмотрении арбитражного суда.

Присутствовавший на конференции президент индийской бизнес-ассоциации в России Сэми Котвани отметил, что ситуация с Амитом Шривастава давно переросла рамки чисто внутрироссийского дела и обратила на себя пристальное внимание индийского бизнес-сообщества. В ближайшее время может последовать и официальная реакция из Индии, чьим гражданином остаётся Шривастава — несмотря на долгий период работы в России, здесь гражданство он так и не получил.

По мнению экономиста Михаила Делягина, на примере дела индийского бизнесмена российские правоохранительные органы дают предельно чёткий сигнал всему предпринимательскому сообществу.

«В России нельзя платить заработную плату, нельзя платить налоги и нельзя спасать рабочие места. Если вы будете этим заниматься, то вы — мошенник. Очень чётко даёт сигнал российское государство, что в России не существует правосудия. Из всего, что я прочитал и слышал по этому делу, факт мошенничества непонятно где там может теоретически возникнуть», — отметил он.

При этом характерно, что столичные власти также совершенно игнорируют это уголовное дело, хотя представители московской мэрии могли бы вмешаться в этот процесс, продолжил Делягин.

«По моему ощущению, им глубоко плевать, что происходит с хозяйственной деятельностью в Москве, что происходит с теми, кто платит налоги в Москве. … Власти Москвы имеют возможность через управу, через каналы взаимодействия обратиться в правоохранительные органы с вопросом: что вы творите на нашей территории? Это бывает. Это нормально, есть процедуры, я с ними сталкивался. Формулировка, что это федеральные органы и мы к ним отношения не имеем — это разговор в пользу бедных. На самом деле все имеют отношение ко всему», — подчеркнул экономист.

В свою очередь, супруга Амита Шривастава Дина Бернадцкая отметила, что затянувшееся судебное разбирательство в полной мере использовалось для дискредитации её мужа и направлено, по существу, на подготовку к рейдерскому захвату принадлежащих Шривастава предприятий. По её словам, до возбуждения уголовного дела Самир откровенно угрожал её мужу, ссылаясь на широкие связи в прокуратуре ЮЗАО.

В семье опасаются, что в случае ареста живым из СИЗО Шривастава уже не выйдет. Между тем, прокуратура ЮЗАО вышла с представлением в Мосгорсуд с целью отменить решение Черёмушкинского суда о домашнем аресте предпринимателя и всё-таки заключить его под стражу. После этой новости в ночь на 23 апреля Шривастава увезли в реанимацию с подозрением на инсульт.

Очередное заседание по делу бизнесмена состоится 25 апреля в Черёмушкинском суде Москвы.