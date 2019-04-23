В Казани при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Казань, , 20:09 — REGNUM В Казани после пожара в деревянном доме обнаружены тела четырех человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по улице Герцена, 24 поступило на единый номер 112 в 16:20 мск. Причем сообщивший сказал, что дом нежилой. Первоначальная информация от очевидцев не подтвердилась, дом оказался жилым.

Прибывшие на место в 16:27 пожарные притупили к тушению бревенчатого дома площадью 35 кв метров и надворных построек площадью 45 кв метров. В 17:07 мск открытое горение было ликвидировано.

В 17:03 мск в ходе проливки и разборки конструкций было обнаружено тело первого погибшего. Позднее были найдены тела еще троих человек.

«Причина пожара, обстоятельства гибели и личности погибших устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при пожаре 21 апреля в Казани погибла многодетная семья.

Прибывшие пожарные застали полыхающим кирпичный одноэтажный дом, где жила семья из шести человек. В жилище были обнаружены тела 34-летнего мужчины, 36-летней и 64-летней женщин, а также погибшие дети: мальчики 9 и 11 лет и девятимесячная девочка. В региональном управлении МЧС уточнили, что причина возгорания связана с электрической техникой.

По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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