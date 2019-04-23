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Во Франции загорелся гараж Версальского дворца — СМИ

Происшествия

Пожарные борются с огнем

Париж, 23 апреля 2019, 19:52 — REGNUM  В Париже произошло возгорание здания гаража Версальского дворца. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают французские СМИ.

По предварительным данным, возгорание произошло на складе в гаражном комплексе Версаля. Точные причины пожара устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Исторической ценности гаражный комплекс не представляет и находится довольно далеко от самого дворца.

Напомним, Версаль — дворцово-парковый ансамбль, возведенный в XVII веке при короле Людовике XIV. Был резиденцией французских королей вплоть до свержения монархии в годы Великой Французской буржуазной революции.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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