Во Франции загорелся гараж Версальского дворца — СМИ

Париж, , 19:52 — REGNUM В Париже произошло возгорание здания гаража Версальского дворца. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают французские СМИ.

По предварительным данным, возгорание произошло на складе в гаражном комплексе Версаля. Точные причины пожара устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Исторической ценности гаражный комплекс не представляет и находится довольно далеко от самого дворца.

Напомним, Версаль — дворцово-парковый ансамбль, возведенный в XVII веке при короле Людовике XIV. Был резиденцией французских королей вплоть до свержения монархии в годы Великой Французской буржуазной революции.