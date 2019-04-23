Полуторагодовалый нижегородец выжил после падения из окна 4 этажа

Нижний Новгород, , 19:43 — REGNUM В Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка по факту падения полуторагодовалого ребенка из окна четвертого этажа многоквартирного дома в Канавинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным, мать с ребенком находились 22 апреля в дневное время в комнате коммунальной квартиры. Женщина отлучилась в ванную, оставив малыша одного в комнате ненадолго. О падении она узнала, когда в дверь позвонил сосед и сказал, что видел ее сына на улице.

Мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В управлении отметили, что семья мальчика полная и благополучная.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ведомстве призывают родителей быть внимательными: отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. А также необходимо поставить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть оконную створку полностью. Также правоохранители предупреждают, что не стоит рассчитывать на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений, а, напротив, создают иллюзию безопасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года при падении из окна 9 этажа в Екатеринбурге ребенок выжил.

При падении приземлился на дерево и остался жив. Его забрала карета скорой помощи. Как отмечают очевидцы, ребенок не кричал от боли и был в уличной одежде.