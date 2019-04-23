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На борту самолёта, летевшего из Москвы в Ереван, умерла пассажирка

Происшествия

83-летняя гражданка Армении скончалась в результате сердечного приступа

Москва, 23 апреля 2019, 18:42 — REGNUM  Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москва в Ереван, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

По информации ведомства, инцидент произошёл 22 апреля. Во время полёта 83-летней пассажирке стало плохо, в связи с чем экипаж самолёта запросил экстренную посадку в аэропорту «Платов». Бригаде скорой помощи, ожидавшей самолёт в аэропорту, не удалось спасти женщину.

Установлено, что умершая была гражданкой Армении. По предварительным данным, причиной её смерти стал сердечный приступ — женщина не перенесла нагрузки в полёте. Следователи в настоящее время проводят проверку по факту случившегося.

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Авиапроисшествия
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