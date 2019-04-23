Астраханец пытался гранатой убить семью с двумя детьми

Астрахань, , 18:17 — REGNUM В Астрахани местный житель предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство семейной пары с двумя детьми с помощью гранаты. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По данным следствия, вечером 30 июня 2018 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии на территории лодочной станции в Трусовском районе областного центра. Он увидел семейную пару с двумя детьми 2004 и 2011 года рождения, которые выходили из лодки на берег, и с ругательствами потребовал от мужчины подойти к нему. Получив отказ, мужчина достал гранату, вытащил чеку и бросил ее в сторону потерпевших. Произошел взрыв, однако граната взорвалась в воде и не навредила людям.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений». Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.