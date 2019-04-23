Противотанковые ракетные комплексы пытались вывезти за границу в РСО-Алании

Владикавказ, , 18:07 — REGNUM Гражданин России пытался вывезти за границу противотанковые ракетные комплексы. Его преступный замысел пресекли на таможенном посту «Нижний Зарамаг» в Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

Две части противотанковых пусковых ракетных установок обнаружили среди прочих металлических предметов в кузове «КамАЗа» таможенники и сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу. По данному факту в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения.

Согласно законодательству, перемещение вооружения относится к тяжким преступлениям. А обнаруженные в ходе таможенного досмотра изделия определены как вооружение группы «Переносные противотанковые ракетные комплексы и системы, их отдельные компоненты».

Читайте также: Украинец пытался провезти через Брянскую таможню детали МИГ-29

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году гражданина Украины задержали сотрудники Брянской таможни при попытке перевезти в поезде «Москва — Львов» диски колес от военного самолета МиГ-29. В отношении контрабандиста было возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу предметов военной техники.