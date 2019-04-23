Из-за аварии под Волгоградом задерживается несколько поездов

Волгоград, , 17:50 — REGNUM Незапланированная остановка грузового поезда на перегоне в Волгоградской области стала причиной задержки нескольких пассажирских поездом 23 апреля. По данным на 14:30 движение было восстановлено, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Как уточнили в пресс-службе, около 11:26 мск на перегоне Лесопитомник — Канальная Волгоградского региона Приволжской железной дороги по технической причине произошла незапланированная остановка грузового поезда.

Из-за этого были задержаны пассажирские поезда № 14 Адлер — Саратов, № 60 Кисловодск — Новокузнецк, №130 Анапа — Красноярск и № 368 Кисловодск — Киров. Движение поездов удалось восстановить в 14:30. Максимальное время задержки составило 2 часа 20 минут.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2019 года в Оренбургской области с пути сошли 18 вагонов товарного поезда, в результате было задержано несколько пассажирских поездов.