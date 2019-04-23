Вторник, 23 Апреля 2019 года
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На римском вокзале бездомного ударили ножом из-за крестика

Происшествия

Преступник был задержан по горячим следам

Рим, 23 апреля 2019, 17:49 — REGNUM  Следствием ссоры двух бездомных на римском вокзале Термини вечером накануне католической Пасхи (в субботу, 20 апреля) стал удар ножом, полученный одним из них — гражданином грузинского происхождения, передает Affari Italiani во вторник.

По данным потерпевшего и свидетелей конфликт разгорелся из-за нательного крестика — преступник, выходец из Марокко, назвал свою жертву «католиком», добавив к этому определению непечатные эпитеты.

Пострадавший сумел добраться до отделения полиции. Преступник был задержан по горячим следам.

Вице-премьер Италии глава МВД Маттео Сальвини заявил, что в его ведомстве в ближайшее время подготовят план дополнительных мер по борьбе как с преступностью, так и с нелегальной миграцией.

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Зарубежная хроника
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