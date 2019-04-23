Из-за конфликта интересов экс-главе Марий Эл Маркелову дали госзащитника

Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM В рамках первого предварительного слушания по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки, судья отвела его адвоката Людмилу Айвар, поскольку она защищала интересы другого фигуранта — Николая Криваша, который подозревается в даче взятки. Всем фигурантам назначен государственной защитник.

«Меня отвели на основании того, что суд усмотрел противоречия позиций в заявлениях Маркелова и Криваша, которые оба выступили с заявлениями, что не совершали преступлений и невиновны. У Криваша другое уголовное дело, которое выделено в отдельное производство. Я его адвокат. Криваш находится в международном розыске, ни разу не допрашивался», — рассказала Айвар изданию «7×7».

По ее мнению, обвинение просто «боится сильной адвокатской команды, не зря сюда притащили двух прокуроров из Генеральной прокуратуры».

Она отметила, что уже на самом старте процесса начинается нарушение прав. Перенос дела Маркелова из Марий Эл в Нижний Новгород она назвала прецедентом. Айвар полагает, что никаких объективных оснований считать позицию суда в Марий Эл предвзятой и рассчитывать там на оправдание экс-главы республики нет. Сам Маркелов назвал перенос слушаний в другой регион произволом.

«Более того, мы знаем, что член следственной группы следователь Епишин работает в Нижнем Новгороде. Он как достаточно высокопоставленное должностное лицо может повлиять на свидетелей, на суд, на других участников процесса. Мы полагаем, что нижегородский суд выбран не случайно. Этот регион контролируется следователями, мы не уверены, что мы получим законный приговор», — подчеркнула Айвар.

Кроме того, она усомнилась, что качество видеоконференцсвязи будет достаточно хорошим для допросов свидетелей, большинство из которых проживают в Йошкар-Оле. Айвар сказала, что в деле Маркелова много пробелов. В частности, акции предприятия, которые и считаются взяткой, следствием оценены в 100 млн рублей, а экс-главе Марий Эл вменяют взятку в размере 235 млн рублей. Всего по различным оценкам стоимость актива оценивается от 200 до 300 млн рублей, а конкурсный управляющий оценил его в 186 млн рублей.

Адвокат добавила, что Маркелов будет ходатайствовать об ознакомлении с материалами уголовного дела, в котором 230 томов.

В свою очередь, адвокат главы «Телекомпании Регион 12» Наталии Кожановой Анна Субботина заявила, что за период следствия здоровью ее подзащитной нанесен значительный ущерб — Кожанова провела в СИЗО больше двух лет.

«Она может в любой момент погибнуть… Это беспрецедентно жестокое обращение с 60-летней женщиной», — считает Субботина.

Приехав на заседание, Кожанова и ее адвокат обнаружили, что назначен государственный защитник, от которого пытались отказаться, но суд не удовлетворил просьбу обвиняемой.

Судебное заседение проходит в закрытом от прессы режиме.

Напомним, ранее стало известно, что Кожанова подала жалобу в Страсбургский суд (Европейский суд по правам человека — ЕСПЧ), касающуюся истечения срока давности её содержания в следственном изоляторе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

В конце декабря 2017 года в отношении Леонида Маркелова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», а в марте — о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает.

В конце января Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство следствия о смене подсудности уголовного дела экс-главы республики, учитывая широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе Марий Эл, на тесный контакт с председателем йошкар-олинского суда. Все это могло сказаться на беспристрастности судей в Марий Эл.

В феврале Генеральная прокуратура РФ подала иск в отношении Маркелова об обращении его имущества в размере 1,5 млрд рублей в доход государства.

В перечень имущества вошли жилой комплекс в природоохранной зоне Марий Эл, земельные участки, денежные средства, квартиры, принадлежащие бывшему чиновнику, дорогостоящие часы.

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