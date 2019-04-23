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Под Смоленском подростки устроили массовую драку

Происшествия

Следственные органы начали доследственную проверку

Под Смоленском подростки устроили массовую драку
Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

Вязьма, Смоленская область, 23 апреля 2019, 16:39 — REGNUM  Следственные органы проводят доследственную проверку по факту драки между подростками в городе Вязьма Смоленской области, об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным СМИ, драка между несколькими подростками произошла во второй половине дня 20 апреля рядом с ДК «Юбилейный» в Вязьме — в субботу там проводилась дискотека. Жители города в соцсетях рассказали, что причиной конфликта стало то, что 15-летний подросток, который стоял на «фейсконтроле», не пропустил своего ровесника. Тот ушел, но вернулся с друзьями. Завязалась драка, в которой как минимум трое подростков получили травмы. При этом, возмущаются пользователи, представители администрации ДК не вызвали ни полицию, ни скорую. По словам других очевидцев, травмы оказались не столь серьезными, а полиция и скорая на место драки приезжали.

«Следователями будут тщательно проверены факты, опубликованные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, если информация подтвердится, следователи дадут оценку действиям администрации дома культуры, которая должным образом не отреагировала на произошедший конфликт», — прокомментировали в СУ СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи начали проверку по факту нападения директора компьютерного клуба в Рославле на 14-летнего мальчика. Ребенок в результате конфликта со взрослым мужчинам получил настолько тяжелые травмы, что был госпитализирован.

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Подростковая преступность
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