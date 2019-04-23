Личный бизнес на госуслугах: уголовное дело в Чувашии

Чебоксары, , 16:23 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор заместителю директора республиканского радиологического центра (подведомственное минприроды). Суд признал его виновным мошенничестве, в результате которого организации был причинён ущерб на 480 тыс. рублей. Ущерб злоумышленник возместил, суд назначил ему 100 тыс. рублей штрафа, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Калининским районным судом Чебоксар установлено, что заместитель директора радиологического центра в июне 2017 года зарегистрировал через подставное лицо организацию, схожую по названию с данным государственным учреждением, а также открыл расчётный счёт в одном из коммерческих банков Чебоксар.

«Осуществляя свои должностные обязанности по оказанию услуг по контролю отгруженного водным транспортом металлолома на соответствие требованиям радиационной безопасности, с целью хищения денежных средств он предоставлял в проверяемые им организации подложные документы для перечисления средств на расчётный счёт созданной им фирмы, а не на расчётные счета бюджетного учреждения», — говорится в сообщении.

Следствие оценило нанесённый государственному учреждению ущерб в 480 тыс. рублей. В релизе уточняется, что для конспирации при проведении финансовых операций он заключил фиктивные сделки, легализовав 340 тыс. рублей. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.1 ст. 174.1, ч.1 ст. 173.1 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения», «Легализация (отмывание) денежных средств», «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц»).

По данным прокуратуры, вину в совершенных преступлениях подсудимый признал, полностью возместил ущерб. Суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и назначил более 100 тыс. рублей штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году органами прокуратуры Чувашии выявлено 3139 нарушений антикоррупционного законодательства (за 2017 год — 2733), в целях устранения которых принесен 841 протест, в суды направлено 97 исков, внесено 1081 представление, 90 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности. В следственные органы в порядке направлено 36 материалов, на основании которых возбуждено 28 уголовных дел.