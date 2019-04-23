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В Югре силовики разбирались с «бомбой», изготовленной детьми

Происшествия

Мальчики, играя в войну, изготовили муляж самодельного взрывного устройства

В Югре силовики разбирались с «бомбой», изготовленной детьми
Цитата из м∕ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США
Диверсия

Междуреченский, Югра, 23 апреля 2019, 16:46 — REGNUM  В Югре местный житель принял муляж взрывного устройства за настоящее. ЧП произошло вечером 22 апреля в посёлке Междуреченский Кондинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе казенного учреждения «Центроспас-Югория».

Муляжи были обнаружены местным жителем напротив здания пожарного депо, за ограждением жилого дома по ул. Ленина. Прибывшие на сигнал спасатели и полицейские со служебной собакой увидели подозрительные предметы. Объекты оказались не опасными для жизни.

В ходе предварительного расследования установлено, что «взрывные устройства» были сделаны детьми для игры в войну.

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