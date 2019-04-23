В Югре силовики разбирались с «бомбой», изготовленной детьми

Цитата из м∕ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США

Междуреченский, Югра, , 16:46 — REGNUM В Югре местный житель принял муляж взрывного устройства за настоящее. ЧП произошло вечером 22 апреля в посёлке Междуреченский Кондинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе казенного учреждения «Центроспас-Югория».

Муляжи были обнаружены местным жителем напротив здания пожарного депо, за ограждением жилого дома по ул. Ленина. Прибывшие на сигнал спасатели и полицейские со служебной собакой увидели подозрительные предметы. Объекты оказались не опасными для жизни.

В ходе предварительного расследования установлено, что «взрывные устройства» были сделаны детьми для игры в войну.