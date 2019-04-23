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В окрестностях калужской деревни Митинка сгорел гектар леса

Происшествия

В качестве линзы, из-за которой может произойти возгорание может выступить разбитое стекло

В окрестностях калужской деревни Митинка сгорел гектар леса
Иллюстрация: 40.mchs.gov
Низовой пожар леса

Калуга, 23 апреля 2019, 16:05 — REGNUM  В окрестностях калужской деревни Митинка Жиздринского района произошёл низовой пожар леса. Площадь возгорания составила один гектар. Об этом 23 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По информации ведомства, в настоящее время угрозы населению нет, пожар потушен. Специалистами выясняются обстоятельства произошедшего.

С начала 2019 года пожарными расчетами калужского региона было осуществлено 1255 выездов на пал травы. Общая площадь выгорания составила более 1700 га. Только за сутки было зарегистрировано 64 выезда на пал травы, где площадь горения составила 132,9 га.

Инспекторы надзорной деятельности ежедневно проводят рейды и патрулирования, чтобы предотвратить неконтролируемые палы сухой травы и сжигание мусора. Однако не все граждане соблюдают рекомендации спасателей.

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Травяные пожары
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