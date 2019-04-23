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Названо число «пьяных ДТП» в Южной Корее

Происшествия

В первом квартале 2019 года количество аварий сократилось на 35,3%

Сеул, 23 апреля 2019, 16:08 — REGNUM  В Южной Корее сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Национального агентства полиции Республики Корея.

Согласно опубликованным данным, в период с января по март 2019 года в стране произошло 3 212 таких дорожно-транспортных происшествия, что на 35,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году за этот же период в стране произошло 4 968 аварии.

Количество людей, погибших в результате ДТП сократилось на 37,6%, до 58 человек.

Не смотря на то, что количество дорожно-транспортных происшествий сократилось, правоохранительные органы планируют провести дополнительные мероприятия по связям с общественностью.

Известно, что согласно поправке к закону «О безопасности дорожного движении», с 25 июня допустимый уровень содержания алкоголя в крови понизят с 0,05%, до 0,03%.

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Дорожно-транспортные происшествия
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