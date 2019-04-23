Вторник, 23 Апреля 2019 года
16:06:09 МСК

В Мьянме более 50 человек попали под завал в шахте

Происшествия

Извлечены тела троих погибших

Нейпьидо, 23 апреля 2019, 15:52 — REGNUM  Обрушение нефритовой шахты произошло на севере Мьянмы. Погибли три человека, еще 51 остался под завалами, передает 23 апреля Reuters.

Авария случилась вечером 22 апреля в северном штате Качин. Горной породой завалило 54 шахтеров. На рассвете спасатели начали извлекать людей из-под завалов, пока подняты на поверхность тела троих погибших.

Отмечается, что обрушения на шахтах происходят в этом районе нередко. Власти Мьянмы объявили оставшихся под завалами рабочих пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года из-за обрушения стены в заброшенной шахте в Мьянме погибли 27 человек. Причиной трагедии стал оползень, вызванный проливными дождями.

Читайте также: В Мьянме после обрушения шахты 27 человек пропали без вести

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на шахтах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить