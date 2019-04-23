В Мьянме более 50 человек попали под завал в шахте

Нейпьидо, , 15:52 — REGNUM Обрушение нефритовой шахты произошло на севере Мьянмы. Погибли три человека, еще 51 остался под завалами, передает 23 апреля Reuters.

Авария случилась вечером 22 апреля в северном штате Качин. Горной породой завалило 54 шахтеров. На рассвете спасатели начали извлекать людей из-под завалов, пока подняты на поверхность тела троих погибших.

Отмечается, что обрушения на шахтах происходят в этом районе нередко. Власти Мьянмы объявили оставшихся под завалами рабочих пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года из-за обрушения стены в заброшенной шахте в Мьянме погибли 27 человек. Причиной трагедии стал оползень, вызванный проливными дождями.

Читайте также: В Мьянме после обрушения шахты 27 человек пропали без вести