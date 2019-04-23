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В Уганде родителей подозревают в причинении вреда сыну

Происшествия

У мальчика были сильно обожжены руки

Будака, Уганда, 23 апреля 2019, 15:36 — REGNUM  Полиция округа Будака расследует обстоятельства, при которых двухлетнему ребенку подожгли руки. В издевательствах над ребенком подозревают его родителей, передает Daily Monitor Uganda.

Предположительной причиной стала кража. Как сообщает полиция, мальчик украл из-за стола рыбу, за что его наказали родители.

Пара была задержана после того, как их изувеченного сына обнаружили за домом, передает сотрудница полицейского участка Будака, ответственная за защиту детей и семей, Эстер Набудува.

«Это бесчеловечно, особенно пугает пугающая распространенность таких случаев, когда здоровые люди истязают своих детей из-за рыбы. Это немыслимо, это нужно осуждать решительным образом», — прокомментировала Набудува произошедшее, добавив, что в отношении пары примут установленные законом меры.

Ребенок в настоящее время находится в больнице.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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