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Крымчанин погиб, пытаясь распилить снаряд ножовкой

Происшествия

Двое его знакомых получили серьёзные ранения

Симферополь, 23 апреля 2019, 15:14 — REGNUM  Три жителя села Марьевка Ленинского района Крыма спровоцировали взрыв боеприпаса во время его разборки. Один человек погиб, двое в больнице. Об этом ИА REGNUM 23 апреля сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов произошёл сильный хлопок. По предварительным данным, трое местных жителей пытались разобрать с помощью ножовки найденный боеприпас. Произошла детонация — один человек погиб, ещё два получили травмы и были госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировском районе Ленинградской области погиб безработный мужчина, который попытался самостоятельно утилизировать снаряд времён Великой Отечественной войны.

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