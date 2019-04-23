Из-за 9-летнего мальчика возник конфликт на киргизско-таджикской границе

Бишкек, , 15:05 — REGNUM Гражданин Киргизии 2010 года рождения стал причиной очередного конфликта между жителями сел, расположенных близ киргизско-таджикской границы. Об этом сообщает пограничная служба Киргизии, пишет «Kaktus.media».

По данным ведомства, ночью 22 апреля, неизвестный гражданин Таджикистана задержал, увел на территорию таджикского анклава «Ворух» и передал таджикским правоохранителям 9-летнего киргизстанца. По словам таджикистанца, днем ранее этот мальчик кидался камнями по его экскаватору, разбив при этом стекло.

Через 30 минут после задержания таджикская сторона передала ребенка пограничникам Киргизии.

Читайте также: Жители приграничных сел Киргизии и Таджикистана закидали друг друга камнями

Несмотря на быстрое разрешение инцидента, около 60 граждан Киргизии, возмущенных действиями таджикской стороны, собрались в центре приграничного села Аксай.

В рамках урегулирования сложившейся напряженной ситуации состоялась встреча пограничного представителя по Баткенскому приграничному участку со стороны Киргизии и пограничного представителя по Исфаринскому участку со стороны Таджикистана, а также телефонный разговор руководителей пограничных ведомств двух стран.

Как отмечает «24.kg» со ссылкой на информацию, поступившую от управления внутренних дел Баткенской области Киргизии, гражданина Таджикистана, незаконно забравшего 9-летнего киргизстанца на территорию соседней страны, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Читайте также: В Киргизии жители приграничного села обвинили таджикистанцев в поджогах