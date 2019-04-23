ВСУ готовят провокацию перед переговорами в Минске — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:03 — REGNUM В преддверии встречи представителей Донбасса и Украины в Минске, ВСУ перебрасывают в зону конфликта разведывательно-диверсионные группы, заявил 23 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«По информации нашего источника, 22 апреля в зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады в район населённого пункта Золотое-4 прибыла разведгруппа в количестве восьми человек. Ещё одна группа в составе двух снайперских пар и специалистов по минно-взрывному делу прибыла в зону ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в район населённого пункта Макарово», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Он отметил, что провокации нужны ВСУ для обвинения защитников Донбасса в нарушении Минских соглашений.

Как сообщали представители Народной милиции ЛНР, ранее подобная активность наблюдалась во время второго тура президентских выборов на Украине. На прифронтовой территории была замечена разведгруппа из 16 человек, среди которых были наёмники из Литвы.

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