Вторник, 23 Апреля 2019 года
15:38:13 МСК

Французские силовики проводят спецоперацию в городе Лурд

Происшествия

В одном из домов забаррикадировался мужчина

Париж, 23 апреля 2019, 15:07 — REGNUM  Операция спецназа французской полиции проходит в городе Лурд на юге страны. Об этом сообщает 23 апреля радиостанция France Info.

Отмечается, что в одном из домов, куда прибывают католические паломники, забаррикадировался мужчина. На месте были слышны выстрелы.

Вокруг квартала выставлено оцепление.

Город Лурд в департаменте Верхние Пиренеи является одним из наиболее важных в Европе центров паломничества. В городе проживают около 15 тыс. человек. Считается, что в 1858 году неподалеку от города 14-летней девушке явилась Дева Мария. В память об этом событии воздвигнуто святилище Нотр-Дам де Лурд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить