Французские силовики проводят спецоперацию в городе Лурд

Париж, 23 апреля 2019, 15:07 — REGNUM Операция спецназа французской полиции проходит в городе Лурд на юге страны. Об этом сообщает 23 апреля радиостанция France Info.
Отмечается, что в одном из домов, куда прибывают католические паломники, забаррикадировался мужчина. На месте были слышны выстрелы.
Вокруг квартала выставлено оцепление.
Город Лурд в департаменте Верхние Пиренеи является одним из наиболее важных в Европе центров паломничества. В городе проживают около 15 тыс. человек. Считается, что в 1858 году неподалеку от города 14-летней девушке явилась Дева Мария. В память об этом событии воздвигнуто святилище Нотр-Дам де Лурд.