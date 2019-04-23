Французские силовики проводят спецоперацию в городе Лурд

Париж, , 15:07 — REGNUM Операция спецназа французской полиции проходит в городе Лурд на юге страны. Об этом сообщает 23 апреля радиостанция France Info.

Отмечается, что в одном из домов, куда прибывают католические паломники, забаррикадировался мужчина. На месте были слышны выстрелы.

Вокруг квартала выставлено оцепление.

Город Лурд в департаменте Верхние Пиренеи является одним из наиболее важных в Европе центров паломничества. В городе проживают около 15 тыс. человек. Считается, что в 1858 году неподалеку от города 14-летней девушке явилась Дева Мария. В память об этом событии воздвигнуто святилище Нотр-Дам де Лурд.