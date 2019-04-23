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Трое мужчин выжили при падении вертолета в воды Субантарктики

Происшествия

Потерпевшие крушение выбрались на берег острова

Инверкаргилл, Новая Зеландия, 23 апреля 2019, 14:55 — REGNUM  Трое мужчин выжили после падения вертолета в воды океана в субантарктическом поясе. Об этом пишет новостной портал Stol.it.

Обломки воздушного судна были замечены с рыбацкой лодки. Потерпевшие крушение были обнаружены 23 апреля спустя 16 часов после исчезновения вертолета с радаров. Врач и два пилота находились на архипелаге Окленд, расположенном в 450 км от южного побережья Новой Зеландии. Мужчины были подготовлены к чрезвычайным ситуациям, имели на себе термозащитную одежду. С легкими травами они были доставлены в госпиталь Инверкаргилла на юге Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля вертолет совершил жесткую аварийную посадку на оживленную трассу в штате Флорида (США). При этом погиб пожилой пассажир автомобиля.

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Авиапроисшествия
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