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Боевик ВСУ погиб во время инсценировки перестрелки с «врагом»

Происшествия

Спектакль для СМИ обернулся трагедией

Луганск, 23 апреля 2019, 14:49 — REGNUM  В ходе перестрелки погиб член 2-го батальона 30-й бригады ВСУ, заявил 23 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По информации Народной милиции ЛНР, в зону ответственности формирования прибыли представители украинских СМИ для съёмок постановочных сюжетов.

«Командир бригады Гараз организовал театральную перестрелку между своими подразделениями, находящимися в населённых пунктах Новозвановка и Попасная. Однако и на этот раз без потерь не обошлось. В результате постановочного обстрела погиб один военнослужащий», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Он отметил, что командование ВСУ традиционно возложило ответственность за случившееся на защитников Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что в зоне проведения карательной операции в Донбассе находится около 50 тыс. украинских силовиков, а также пожаловался на большое количество раненых, поступающих оттуда.

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