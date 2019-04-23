Трое детей датского миллиардера погибли в ходе теракта в Шри-Ланке

Копенгаген, , 14:47 — REGNUM Датская семья Хольх Поульсен, владеющая концерном «Bestseller» потеряла троих своих детей в результате терактов на территории Шри-Ланки, где семья проводила пасхальные каникулы. Связавшаяся изначально с представителями семьи датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен») в знак сочувствия горю и уважения частной жизни не стала просить как-либо прокомментировать события — об этом пишет датская газет «Finans» («Финансы»).

21 апреля подразделение МИД Дании по работе с соотечественниками за рубежом подтвердило, что среди погибших в результате терактов на Шри-Ланки оказались граждане Дании. Позже выяснилось, что жертвами стали трое детей датского миллиардера Андерса Хольха Поульсена — они, по словам очевидцев, погибли при взрыве бомбы в отеле Шангри-Ла, где во время пасхальных каникул проживала семья Хольх Поульсен.